Une visite chez Marcelle dans l’une des plus vieilles maison de Saint-Pierre et Miquelon

Située dans le centre-ville de Saint-Pierre, la maison de Marcelle Yon est connue et reconnue dans l'archipel. Construite en 1857, elle fait tout bonnement partie des bâtisses les plus vieilles de Saint-Pierre et Miquelon

Sa bâtisse vert menthe transperce la brume des mauvais jours et resplendit quand le soleil frappe le Caillou. Cette vieille maison, vous la connaissez forcément, vous êtes déjà passé devant. Ce n'est qu'une maison certes, mais elle porte le poids des années et raconte le temps qui passe dans l'archipel.

La maison de Marcelle, située au 30 rue Boursaint dans le centre-ville de Saint-Pierre, fait incontestablement partie du patrimoine de Saint-Pierre et Miquelon. Et pour cause, la demeure est l'une des plus vieilles de l'archipel.

Marcelle Yon sur le palier de sa maison de la rue Boursaint. • ©Spm la 1ère

La maison a été construite en 1857. Cette maison est toujours restée dans ma famille. La personne qui l'a habité en premier venait de Granville en Normandie. C'était une Yon ! Son père était passionné par les bateaux. Marcelle Yon

La maison du souvenir

Divisée en deux étages et de nombreuses pièces, le contraste entre modernité et plus vieux est frappant. Quand on arpente les couloirs de la maison, l'impression que le temps s'est arrêté nous saisit. Comme dans cette chambre du haut, tapissée de tenture murale rose bonbon. "C'était ma chambre quand j'étais petite", rit Marcelle. Tout est resté intact. Les magazines d'époque sont à leur place tout comme de nombreuses cartes postales et autres correspondances.

Les enveloppes, les classeurs, et les magazines d'antan n'ont pas bougé dans la chambre de Marcelle. • ©Spm la 1ère

Et ce n'est pas tout. À quelques pas, se cache entre une buanderie et un couloir une pièce bien particulière. Particulière, non pas car elle est plus belle que les autres mais parce qu'elle abrite dans une ancienne malle de nombreux morceaux d'histoire.

Marcelle, deballe et remballe, en quête de beaux objets dans sa malle à souvenirs. • ©Spm la 1ère

Cuillères en argent offertes lors d'une communion, draps en lin, bijoux, les objets nous plongent dans une autre époque. "Regardez ce tissu, ce n’est pas du coton", déballe Marcelle. "À l’époque, au lieu de regarder la télévision, on brodait."

"Le docteur Calmette a même vécu ici ! "

Mesurant près de 53 pieds de long, la maison est grande. Alors, dans le temps, la maison était divisée en deux habitations, pour être mise ainsi en location. "En haut, il y avait tout à l'époque. Un cabinet, un lavabo et même une cuisine."

Le charme de cette maison réside, aussi, dans les personnes qui l'ont habitée. Surtout quand ceux-ci sont des personnalités reconnues de la science en France : "Le docteur Calmette a même vécu ici. Il était venu sur Saint-Pierre pour étudier la couleur rouge de la morue quand on la séchait dans les salines. Il est l'inventeur du vaccin BCG."