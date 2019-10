Les cimetières de Wallis se préparent pour la Toussaint

WF la 1ère •

Le fenua se prépare pour la Toussaint et fête des défunts le 1er et le 2 novembre. Une à deux semaines avant ces dates, la population se rend dans les cimetières pour renouveler la peinture des tombes, remplacer les fleurs. C'est un moment privilégié où les lieux ne désemplissent pas. Pour l’occasion, de nombreuses personnes ont fait le déplacement depuis la métropole ou la Nouvelle-Calédonie. Samedi 26 novembre, Lotana Moefana et Mélodie Sione se sont rendues très tôt au cimetière de Mala'efo'ou dans le sud de Wallis. Les visiteurs se mettent à l'ouvrage dès les premières lueurs du jour :Côté programmes radio, comme chaque année, Wallis et Futuna la 1ère diffuse les chants funèbres tous les jours de 13h à minuit du 26 octobre au 3 novembre 2019.