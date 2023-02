Communication : le PDG d'orange WF en visite sur le territoire

Jean-luc Vuillemin, président du comité de surveillance orange marine était en visite sur le territoire. Objectif de sa venue, faire un point sur la situation de communication vers l'international du fenua.

Youssrah Mahadali •

Jean-Luc Vuillemin, directeur des réseaux d'orange et des services internationaux et président d'orange Wallis et Futuna était en visite quelques jours sur le territoire. Un déplacement pour rencontrer les équipes sur place ainsi que les instances et acteurs économiques et sociétaux. Une visite qui a pour but de comprendre les enjeux économiques et définir comment orange peut contribuer au développement du territoire en matière de communication.

Des objectifs que Jean-Luc Vuillemin a partagés lors d'un entretien avec Lafaela Liufau et Sofia Hoatau