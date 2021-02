Covid-19 : les conséquences sur les étudiants de Wallis et Futuna

Wallis et Futuna la 1ère •

Le coronavirus a changé jusqu'aux comportements sociaux dans le monde entier ! Wallis et Futuna et la Nouvelle-Calédonie font partie des rares pays où la crise du covid est encore maîtrisée. Certaines familles qui se sont installées en métropole et des étudiants ont préféré rentrer au pays

Certains étudiants ont même décidé de changer de parcours pour continuer désormais leurs études en Nouvelle-Calédonie. D'autres ont choisi les cours par correspondance. Avec l 'ouverture de l'université numérique, ils peuvent désormais poursuivre leurs études tout en restant sur le territoire.

Etudiants, entre incertitude et soif d'aventure : c'est le dossier préparé par Vetea Lutui-Tefuka.