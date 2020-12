Décès de Valéry Giscard d'Estaing, premier président de la République à avoir visité Wallis et Futuna

L'ancien président français Valéry Giscard d'Estaing est mort "des suites du Covid", ce mercredi soir 02 décembre, selon sa famille. Il était âgé de 94 ans.

Elu en 1974, il était le premier président de la République à avoir visité Wallis et Futuna en 1979.

Fatima Maniulua •

Valéry Giscard d'Estaing, ancien président français est décédé à l'âge de 94 ans ce mercredi 02 décembre. Son décès survient des suites du Covid selon sa famille.Valéry Giscard d'Estaing était candidat à l’élection présidentielle de 1974, il défait le gaulliste Jacques Chaban-Delmas et l’emporte au second tour le 19 mai 1974 face à François Mitterrand, candidat de l’Union de la gauche.Il devient alors à 48 ans, le plus jeune président de la République depuis 1848.En 1979, Valéry Giscard d'Estaing se rend à Wallis, il est ainsi le premier président de la République qui visite Wallis et Futuna.Il y passe seulement trois heures, en rencontrant toutes les autorités du territoire.Regardez les images d'archives.