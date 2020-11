Deux missions de la Calédonie à Wallis, l'une conduite par le membre du Gouvernement Vaimua Muliava, et l'autre par Philippe Renault, directeur régional de l'AFD

Deux grandes missions importantes de la Calédonie sont arrivées ce mercredi 4 octobre à Wallis. Dés leur arrivée, les missionnaires ont entamé les visites protocolaires auprès des instances du territoire.

Sofia Folautanoa •

©Kilama Mirna

©Mirna Kilama

©Mirna Kilama

Deux mois après sa première visite officielle à Wallis et Futuna , Vaimua Muliava membre du gouvernement calédonien est de retour avec cette fois une grosse délégation. Une délégation composée de 11 personnes de différents organismes, tel que French tech , OPT NC ou encore la SECAL . Cet après-midi, la mission a démarré avec une série de visite protocolaire tout d"abord auprès du roi Lavelua Takumasiva, le préfet Thierry Queffelec et enfin le président de l'assemblée, Atoloto Kolokilagi. Avant d'entamer les discours d'accueil, échange de cadeaux entre les 2 partis. Cette mission a plusieurs dossiers dans ses bagages dont l' accord particulier qui pour l'heure l'avenant n'est toujours pas signé.Avant de prendre le vol du retour ce samedi 7 novembre, le programme s'annonce très chargé. En 3 jours la délégation a une série de rencontres et de réunion notamment avec la CCIMA, chambre des commerces, de l'industrie et des métiers de l'artisanat. Programme de la mission :

Programme de la mission de la Nouvelle-Calédonie

En parallèle de cette mission, celle de Philippe Renault, directeur de l'agence de Nouméa, et aussi régional océan pacifique de l' AFD (Agence française de développement). Il est accompagnée de Mme Caroline EDANT, chargée de mission régional biodiversité et climat, notamment en charge de l’initiative Kiwa et Mme Ambre EONO, Chargée de mission secteur public. Dés ce jeudi 5 novembre, ils entament des rencontres ou encore des réunions avec des services publics et autorités qui sont concernés par des projets, exemple le bâtiment des archives du territoire, l'étude sur la pêche ou encore celui de l'EHPAD. Un court séjour marqué par la signature de la convention de partenariat et des 2 conventions 5.0 qui a lieu en début d'après-midi.