L'école de Sausau à Futuna se lance dans le projet "potager dans les écoles"

Alors que certaines écoles de Wallis en sont à leur quatrième année de potager dans l'établissement, l'école de Sausau à Futuna commence cette année. Ce vendredi 04, les élèves ont reçu la visite des agents de l'agriculture pour les techniques nécessaires à la culture des légumes.

Fatima Maniulua •

©wallisfutuna

Ce vendredi matin, les écoliers de Sausau à Sigave à Futuna ont reçu la visite des agents du service de l'agriculture.Une intervention qui s'inscrit dans le projet de mettre en place des potagers dans les écoles de Wallis et Futuna. Pour rappel, la convention entre la Direction de l'école catholique et le service de l'agriculture a été renouvelée pour les 5 années à venir.Certaines écoles de Wallis en sont à leur quatrième année de potager, l'école de Sausau en est seulement quant à elle à la préparation du potager. Pour cela, les enfants et les maîtresses doivent apprendre les différentes techniques pour planter et entretenir le potager.Le reportage de Malia Fatima Pagatele et Tuliano Talomafaia.