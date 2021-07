Ecotaxe : quand environnement rime avec solidarité

L'écotaxe a été mise en place sur le territoire en juillet 2017. En plus de servir la protection de l'environnement, le dispositif encourage la solidarité envers les plus démunis.

Wallis et Futuna la 1ère •

Le dispositif écotaxe a fêté ses 4ans ce 1er juillet sur le territoire. Le moins que l'ont puisse dire c'est que ce bonus de 10 francs et plus pour le tri des déchets fait de plus en plus d'heureux. Le mouvement Focolari Wallis en a fait son allié bonne action. Depuis la mise en place du dispositif, le service de l'environnement a empaqueté 100 tonnes de déchets dont 20 tonnes ont été collectées par les focolaris. Le mois dernier, le mouvement a pu envoyer 120 000 francs en Inde pour aider les membres du mouvement touchés par la crise sanitaire. Le reportage de Lotana Moefana et Mélodie Sione.