Enseignement : l'informatique s'installe peu à peu dans le premier degré à Wallis et Futuna

La stratégie numérique du territoire continue à s'affiner, et les écoles sont en première ligne. L'Europe vient de donner un coup de main supplémentaire, 20 millions de francs pacifique pour la DEC en vue de renforcer les potentialités informatiques des enfants. La situation est satisfaisante. Depuis 3 ans, les équipes pédagogiques font tout pour offrir cette initiation à leurs jeunes élèves.

WF la 1ère •

La stratégie numérique au service des établissements scolaires du premier degré à Wallis et Futuna, c’est l’objectif de la réunion qui s’est tenue mardi entre les autorités du territoire, la Direction de l'Ecole Catholique et le Service des Postes et Télécommunications.

Afin de renforcer les compétences numériques et accélérer l'usage des outils numériques pour la réussite des élèves, l'Europe a attribué une dotation de 20 millions de francs pacifique à la direction de l'enseignement catholique.

A propos d'un espace numérique de travail, à propos de l'amélioration de la connectivité dans les écoles. Il y a pas mal de petits travaux qui sont faits actuellement autant à Wallis qu'à Futuna. Et toujours dans la recherche d'un outil performant au sein des écoles, et en attendant que toutes les écoles soient desservies par la fibre. Aujourd'hui, nous n'en avons que 3 sur 9 sur le territoire. Nous nous préparons à ce que nous ayons des outils fonctionnels au sein des écoles afin que lorsque la fibre desservira l'ensemble des écoles, nous soyons prêts à accueillir la fibre Emeni Simete, directeur de la DEC

Parmi les 3 écoles connectées à la fibre, l'école Logolelei de Malaefoou dispose d'une salle informatique équipée de 10 ordinateurs, 11 tablettes et un vidéo projecteur. Une situation qui parait satisfaisante, mais en réalité l'enseignant d'une classe à double niveaux CM1 CM2 doit s'organiser pour que tous les élèves puissent travailler sur les ordinateurs.

On se doit de partager notre classe pour que tout le monde tourner dans les ateliers et utiliser les ordinateurs. Si on vient tous pour les ordinateurs, il n'y en aura pas assez. J'ai 23 élèves, je suis obligé de travailler en ateliers tournants Sanele Lakalaka, enseignant

La situation pourrait être mieux si la connexion internet était plus fluide. "Quand on utlise internet, on ne peut pas dépasser 4 ordinateurs, au delà, ça ralentit et ça beugue", confie l'enseignant.

La mise en place d'un espace numérique de travail, l'installation de Pronote, le logiciel de gestion des notes, font partie des travaux en cours pour maintenir un suivi et un meilleur accompagnement pédagogqique des élèves.

Le reportage de Lotana Moefana et Olivia Garrett.