Futuna : Près de 2 900 000 XPF récoltés par le village de Kolia lors d'un bingo

Les villageois de Kolia à Futuna ont récolté ce samedi 04 juillet près de 2 900 000 XPF lors d'un bingo organisé. Les lots étaient essentiellement composés de produits locaux. Une récolte de fonds pour financer l'achat d'un camion pour le village à hauteur de plus de 7 millions.

Fatima Maniulua •

A Wallis et Futuna, le bingo est devenu le moyen le plus rapide de récolter des fonds pour les projets. Le village de Kolia à Futuna a choisi ce moyen pour leur récolte de fond. Leur projet est l'achat d'un nouveau camion pour le village.Au royaume de Alo, la plupart des villageois travaillent la terre sur l'île de Alofi. Les hommes sont obligés de prendre le bateau pour s'y rendre, l'embarcadère étant à l'autre bout de l'île, posséder un camion est indispensable pour le transport des hommes et de leurs affaires.Le village a donc récolté ce samedi 04 juillet près de 2 900 000 XPF soit 40% de prix du camion qui coûte plus de 7 millions. Les lots étant des produts locaux, ils ont attiré beaucoup de joueurs.Le reportage de Malia Fatima Pagatele et Tamolevai Maituku