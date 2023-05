Grève dans le primaire : Pataquès dans les écoles du fenua

Partager :

La grève dans le primaire initiée par le syndicat Force Ouvrière Enseignement (FOE) se poursuit encore et toujours. Depuis le 2 mai dernier, les enfants de primaire du fenua sont à la maison et les parents sont bien embêtés. Seuls les établissements de Fatima au nord de l'île et de Mala'efo'ou au sud restent ouverts.

Nouveau jour de grève du syndicat FO Enseignement et toujours pas d'issue. Sur les 125 enseignants de Wallis et Futuna, 112 sont grévistes, 13 ne suivent pas le mouvement, dont 3 enseignants de l'école de Fatima et 2 de Mala'efo'ou. Dans le nord de Wallis, à l'école de Fatima, les trois non grévistes sont le directeur de l'établissement et deux enseignants. Depuis le début de la grève, l'école reste ouverte pour accueillir les élèves. Avec en plus 5 personnels non-enseignants, ils assurent la prise en charge des élèves. Le reportage de Marie-Jo Iloai et Lafaela Liufau. ©Wallis A l'école de Mala'efo'ou dans le sud de Wallis, 2 enseignants ne suivent pas le mouvement. Il s'agit de la directrice de l'école et d'une enseignante. Elles ont décidé d'assurer la continuité pédagogique des 108 élèves de l'établissement. Elles ont préparé des livrets de devoirs, qui ont été distribués ce mercredi aux parents. Les explications de Talila Goepfert. ©Wallis Après cette distribution de devoirs, immédiatement, le vice-rectorat à mis le hola car cette continuité pédagogique, en dehors d'une situation de crise tel le COVID, peut être assimilée à une atteinte au droit de grève. Le reportage de Lafaela Liufau et Soane Vakalepu ©Wallis Le syndicat FO Enseignement parle toujours, ce jeudi 11 mai, d'une grève illimitée, une visio-conférence avec le ministère de l'Education Nationale à Paris doit se tenir ce jour, un début de sortie de crise ? Rien n'est moins sûr...

