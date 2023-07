Grève dans le primaire : une manifestation plutôt bien suivie

200 personnes à Wallis, 50 à Futuna, voici le nombre de manifestants recensés ce mercredi 5 juillet. Cette manifestation, à l'appel du syndicat Force Ouvrière, était une manifestation pour dire à l'Etat qu'il devait accéder aux revendications des professeurs du primaire.

Wallis et Futuna La Première •

En grève depuis le 2 mai dernier, malgré des négociations qui stagnent et une position de l'Etat qui ne bouge plus, les grévistes du primaire ne désarment pas.

Après un blocus filtrant de la cité administrative suivi quelques semaines plus tard par un blocus bloquant, malgré un référé déposé par la préfecture pour entrave à la liberté de circuler, malgré certains parents d'élèves à bout de nerfs qui doivent jongler quotidiennement pour faire garder leurs enfants et aussi éviter une déscolarisation délétère, malgré tout ça les grévistes ont organisé une manifestation dans les rues de Mata'Utu.

Cette manifestation était annoncée comme unitaire par le syndicat FO qui avait mobilisé pour l'occasion ses troupes autres que celles de l'enseignement primaire :

Reportage : Lotana Moefana et Sofia Hoatau

Alors que la manifestation déambulait dans les rues de Mata’Utu et jusque sous les fenêtres de l’administration supérieure, les représentants de l’Etat, eux, étaient au collège Finemui, dans le sud de l'île, pour rendre hommage au résistant Jean Moulin dont on célèbre, en ce mois de juillet, les 80 ans de la disparition. Un message, quelque part peut-être subliminal, envoyé par les représentants de l’Etat aux manifestants. L’État résiste à votre coup de pression, la manifestation, et quel meilleur symbole prendre que Jean Moulin, esprit de la résistance française en 1940.

Pour étayer cette hypothèse, plusieurs indices, cet hommage à Jean Moulin s’est déroulé à l’horaire exact de la manifestation, dans cette petite salle de collège, Il y avait côte à côte le préfet, sa cheffe des services de cabinet, son adjoint la vice-rectrice et aussi la colonelle de gendarmerie. Un aréopage assez inhabituel pour un événement plutôt classique.

Et puis il y a eu le discours prononcé par le préfet, un discours aussi qu’on peut entendre comme un message aux manifestants : “Il ne faut pas se demander ce que la France peut faire pour soi mais ce qu’on peut faire pour la France”.

Et puis on a vraiment eu l’impression que le cabinet du préfet tenait fortement à ce que cet événement soit médiatisé alors que d’après nos informations cette médiatisation n’était pas vraiment d’actualité quelques jours auparavant.

L’État fait front, reste uni, ne cédera pas à la mobilisation, un remake au fenua du bras de fer lors de la dernière réforme des retraites, bras de fer voulu et gagné par Emmanuel Macron… Le président qui est toujours annoncé à Wallis et Futuna à la fin du mois.

Hommage à Jean Moulin, le reportage de Leone Vaitanoa