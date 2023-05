Homophobie : quelle est la place des personnes LGBTQIA+ à Wallis et Futuna ?

Partager :

La journée mondiale contre les LGBT-phobies, célébrée le 17 mai dernier, est l'occasion de rappeler les luttes contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie. A Wallis et Futuna, même si ce sujet peut paraître encore un peu tabou, les mentalités évoluent et les personnes LGBTQIA+ existent bel et bien au fenua. Certaines sont même impliquées dans la vie active.

La journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie est célébrée le 17 mai dans de nombreux pays, depuis sa mise en place à l'échelle nationale le 17 mai 2005. Une occasion de parler de l'homosexualité, un sujet dont on parle peu à Wallis et Futuna. Etre une personne LGBTQ+ était, à une époque inconcevable au sein d'une famille wallisienne ou futunienne. Aujourd'hui, les moeurs ont sans doute évolué, c'est de plus en plus toléré. C'est ce qui est ressorti des quelques réactions receuillies auprès de la population. ©Wallis Certaines personnes LGBTQIA+ ont réussi à s'intégrer dans la vie active du fenua. C'est le cas de Julix Malau, Suliano (Julien) de son prénom de naissance. Il est né homme, aujourd'hui, Julix se considère femme, et elle s'assume. Elle est membre de l'association "Osez Lea ki Aluga", une association qui lutte contre toutes les formes de violences.

