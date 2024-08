"Je sais qu'on repart à zéro, mais c'est mieux ici, la famille nous aide", le grand retour à Wallis

La seule évocation des souvenirs, et l'angoisse ressurgit comme un boomerang ... les détonations dans la nuit ... la peur à Nouméa. Ika est revenue à Wallis il y a 10 jours avec son mari et son fils, elle a tout laissé, une vie, un emploi. Sa belle famille les a accueillis. Ils doivent tout reprendre à zéro, tout recommencer sur le fenua. Sur le Caillou, beaucoup de familles wallisiennes hésitent à revenir alors que le chomage guette.

ça fait pitié pour les familles qui ont perdu leur emploi. Ce n'est pas de leur faute, mais voilà. Ici à Wallis, c'est libre vie. Depuis leur arrivée, on fait tout, on a une boutique sur place, on fait de l'artisanat.