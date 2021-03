Kelekola Katoa et Petelo Tufele, 2 jeunes futuniens qui s'engagent dans la vie religieuse.

Agés entre 20 et 22ans, Kelekola et Petelo sont bien déterminés à suivre la voix de Saint Pierre-Chanel. Ils feront leurs premiers pas dans un séminaire, celui de Saint Léon à Païta en Nouvelle-Calédonie dans les prochains jours.

Sofia Folautanoa •

De nos jours rare les jeunes qui choisissent la vie religieuse, et pourtant Kelekola Katoa originaire du village de Taoa (royaume de Alo) et Petelo Tufele du village de Leava (royaume de Sigave) ont choisi de relever le défi. Devenir prêtre diocésain c'est leur objectif. Pour y parvenir, ces deux jeunes futuniens devront bientôt quitter leurs familles et proches. Pour l'instant ils suivent une formation avec le père Soane Fotutata. Ils sont conscients du chemin et des épreuves qu'ils devront surmonter. Reportage de Malia Fatima Pagatele et Tamolevai Maituku.

Si Kelekola et Petelo en sont encore au début de leur formation, 2 autres jeunes futuniens sont actuellement au séminaire de Fidji. Ils seront bientôt ordonner prêtre.