L'AHSAD continue son élan de solidarité avec un 5ème container de matériel médical pour Wallis et Futuna

Depuis 2007, l'AHSAD, Association Handicap Solidarité et Aides à domicile pour Wallis et Futuna récolte des équipements spécialisés en Métropole. Ce matériel médical encore en bon état est ensuite envoyé sur le territoire. Ce lundi 28 mars, les bénévoles de Wallis ont dépoté le 5ème container.

Sofia Hoatau •

Le territoire attendait depuis des semaines l'arrivée du Southern Pearl, mais également les bénévoles de l'AHSAD au fenua. A son bord, le 5ème container de matériel médical. Une centaine d'équipements spécialisés, du matériel médical et de confort pour le maintien à domicile. Une aide pérenne et précieuse dont vont bénéficier des dizaines de familles de Wallis et Futuna. Lotana Moefana et Lagimaina Hoatau ont assisté au dépotage de ce container :