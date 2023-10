L'école des "Etudiants de la Bible" s'implante à Wallis

Partager :

"Les étudiants de la bible", cette école dite « non religieuse » arrivée sur le territoire depuis peu, interroge beaucoup de monde ces dernières semaines. Elle réunit déjà plus d'une cinquantaine de membres, adultes et enfants.

WF la 1ère •

L’école des "Etudiants de la Bible" est au coeur des discussions depuis quelques temps. Implantée à Vaimalau dans le sud de Wallis, cette école fondée sur les principes du Pasteur Russel se dit missionnée dans l'apprentissage de la pratique de la lecture et l’étude régulière de la Bible. Considérée comme un simple mouvement éducatif par ses partisans. Cette école pose tout de même à réflexion tant ses pratiques sont peu conventionnelles. Lotana Moefana et Lafaela Liufau sont allées à leur rencontre. ©Wallis

