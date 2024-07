L'impact de la crise en Nouvelle-Calédonie fortement ressenti à Wallis et Futuna

Après 11 semaines depuis le début de la crise en Nouvelle-Calédonie le 13 mai dernier, son impact à Wallis et Futuna est de plus en plus évident, et sur tous les domaines.

WF la 1ère •

L’impact de la crise calédonienne au fenua est d’abord fortement ressenti dans l’aérien. Depuis mi-mai, un seul vol entretient le lien entre le Caillou et Wallis et Futuna. Conséquences : d'importantes perturbations dans le transport de passagers et des évacuations sanitaires chamboulées. Une a dû être effectuée vers la Polynésie, et de plus en plus de patients sont envoyés dans l'Hexagone. Le fret commercial aérien est affecté également. Il était déjà en difficulté en situation normale, mais il l’est encore plus désormais. Plus de 800 kg étaient bloqués à Nouméa jusqu’au vendredi 19 juillet, soit plus d’un mois et demi de retard dans la livraison de marchandises pour certains commerçants.

Quand vous n'avez rien dans vos tiroirs, rien d'exposé, vous ne vendez pas. Il y a des gens qui peuvent attendre certains produits, mais d'autres non. Ce qui est plus gênant, par exemple, si les gens n'achètent pas de téléphone, il n'y a pas mort d'homme. En revanche, les pièces détachées, les voitures en panne, ça peut poser des problèmes à des particuliers qui en ont besoin. Il y a des produits qui nécessiteraient des envois rapides, d'autres moins. Ceci dit, la compagnie Aircalin ne peut pas faire le tri, il met les paquets dans l'avion et voilà. Francis Alary, membre de la fédération du patronat de Wallis et Futuna

Commerçants ou particuliers, nombreux sont ceux qui attendent des colis qui n’arrivent pas. Comme une commande spéciale pour le Foyer Socio-éducatif du collège Vaimoana. Un livre que les élèves doivent présenter au salon du Livre à Tahiti en octobre. 500 exemplaires ont été commandés et attendus pour la fête du territoire. Seulement 20 ont pu arriver par un passager le 19 juillet.

On a vu sur Colissimo, il était à Orly ou à Roissy le 24 juin, et il y avait un message comme quoi il n'y avait aucun fret pour la Nouvelle-Calédonie et Wallis, que le colis restait sur le tarmac, il ne décollait pas. On a un petit peu angoissé, et on a vu que le livre n'arriverait que fin juillet si on a de la chance, parce qu'il a décollait nous le savons le 18 juillet, mais il est quand même inscrit sur le site de la poste que comme le fret n'est pas prioritaire, ils ne peuvent pas nous assurer une livraison pour fin juillet. Marie Hélène Marest, secrétaire adjointe du FSE Vaimoana

Dans le domaine de l’éducation aussi, les étudiants du fenua scolarisés en Nouvelle-Calédonie rapatriés au fenua ne peuvent pas tous suivre des cours en distanciel. Certains ont été sommés de repartir, d’autres attendent encore. Parmi eux, beaucoup peut-être s’inscriront dans des établissements dans l’Hexagone ou en Polynésie.