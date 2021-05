La femme wallisienne et la santé

Wallis et Futuna la 1ère •

A Wallis et Futuna, plus de 70% des décès sont liés aux maladies chroniques tels que le diabète, l'hypertension, les insuffisances rénales voire les cancers. Autrement dit, il est de plus en plus rares de mourir de vieillesse dans notre archipel. Et face à cela des femmes, des mères, ont décidé de réagir, de se reprendre en main. Elles veulent être des exemples pour leurs foyers. Le reportage a été réalisé par Lagimaina Hoatau et Mélodie Uhilamoafa-Sione et cela avant la crise sanitaire, début mars.