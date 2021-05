La fête des mères : des idées de cadeaux pour le jour-J à Wallis et Futuna

Sofia Folautanoa •

Ce dimanche 30 mai 2021, c’est la fête des mères. Un jour exceptionnel où ces femmes sont très gâtées par leurs familles. Cette année, elle est spéciale les écoliers du premier degré ne pourront pas confectionner de cadeaux en classe, puisque les cours ne reprendront que le 21 juin prochain. Cette fête familiale est aussi commerciale. Une opportunité pour certains secteurs de récolter un peu plus que d’habitude….

Les bouquets de fleurs sont les best-sellers de cette fête :

Les fleurs constituent le langage de l’amour. Comme tous les ans les goûts changent et les attentes du public aussi. Assortir les formes et les couleurs, tout un art pour donner du relief, du caractère à un cadeau qui exprimera toutes les attentions aux mamans. Les tarifs commencent à 12,50 euros jusqu’aux compositions à 67 euros. 2 associations du Nord de Wallis passionnées de fleurs se sont lancées dans cette activité, "Wallis et Futuna Flora" et "Maisons Fleuries". Une affaire qui marche plutôt bien. Leurs carnets de commandes sont bien remplis pour le jour-j.

©Wallis et Futuna Flora

©Maisons Fleuries

Restaurants :

Même si les restaurants ne sont pas encore autorisés à ouvrir leurs portes, ils ne ferment pas pour les plats à emporter. Sur les réseaux sociaux, ils affichent déjà les menus spéciaux pour la fête des mères. D’autres se sont mis à leurs comptes et proposent des plats typiques comme des sushis ou encore du « pu’a roti » à la tahitienne. Mais lors de ces occasions exceptionnelles, le petit cochon cuit à l’étouffé, farci, à la broche ou méchoui est incontournable.

Des petites douceurs pour des femmes exceptionnelles

Les gâteaux sont les plus prisés, et les clients ont l’embarras du choix. En plus des pâtissiers habituels, des mères de familles ont découvert un talent pour réaliser ces merveilles. Il y en a pour tous les goûts, les formes et aussi multicolores. Les commandes dépassent les 20 pour ce dimanche 30 mai.

©LAUPANICAKE

©NUNI CAKES

Commerce :

Les commerces de leurs côtés proposent du parfum, des bijoux dans certains magasins, des produits de beauté, des accessoires de coiffure ou encore des tenues traditionnelles, mais aussi des promotions de produits alimentaires. Et la nouveauté cette année, le jeu lancé par une des grandes surfaces, la SEM sur Facebook. Le principe est simple, il faut publier une photo de votre maman. Les deux premières photos les plus aimées ou likées dans le jargon du net remportent des cadeaux.

La fête des mères est avant tout l'occasion de faire plaisir à celles qui nous ont donné la vie.