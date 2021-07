Le numérique au service de la santé dans les écoles primaires de Wallis et Futuna

Numéri-santé c'est le nom du programme lancé par la Direction de l'Enseignement Catholique et la Commission du Pacifique Sud. Le projet rallie l'utile à l'agréable en proposant aux enfants des quizz numériques sur la santé.

Sofia Folautanoa •

Quand la santé et le numérique se conjuguent ça donne numéri-santé selon la direction de l'enseignement catholique et la Commission du Pacifique Sud. Ces deux institutions collaborent pour apprendre la santé et le numérique aux enfants.Un programme ludique qui vise à éduquer à la santé et au numérique ces écoliers. Parmi les exercices proposés des quizz qui ont été réalisés par des enseignants locaux. Les données anonymes récoltées seront transmises à la CPS pour analyse. Seilala Vili et Mélodie Sione ont participé à un atelier à l'école primaire de Malaefoou au sud de Wallis :