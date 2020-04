Le scanner de l'agence de santé de Wallis et Futuna en panne

Depuis quelques jours, l'unique scanner de l'agence de santé du territoire est en panne. Il est difficile de le réparer, le technicien en charge de l'appareil est bloqué en Nouvelle-Calédonie et la piste d'une réparation par visio-conférence ne peut se faire.

C'est une mauvaise nouvelle pour la population du territoire. L'unique scanner de Wallis et Futuna est en panne depuis quelques semaines. L'agence de santé recherche des solutions. Un exercice délicat car le technicien d'ordinaire en charge de l'appareil est bloqué en Nouvelle-Calédonie. Depuis le 16 mars, le territoire a fait le choix de vivre sous cloche, ce qui complique encore plus la donne. Et selon les professionnels de santé, une réparation par visioconférence ne peut se faire.Le reportage de Lagimaina Hoatau et Jean-François Puakavase.