Lycée : des parents de Sigave à Wallis pour la rentrée

Pour cette rentrée 2021, certains parents d'élèves de Futuna se sont organisés pour suivre de près leurs enfants obligés de suivre leur scolarité à Wallis. Un petit comité de 5 parents a été missionné par son association pour accompagner les quelques 140 boursiers de l'île soeur. Les parents doivent s'assurer que la rentrée se déroule sans problème. Sea Keleta'ona a fait le déplacement depuis Futuna, il est le trésorier de l'association des parents d'élèves de Sigave :

On est là seulement pour les adhérents de notre association. Mais on comprend chaque situation. Tout à l'heure nous avons rencontré une élève qui n'a pas de représentant et qui n'est pas inscrite. On a fait le nécessaire pour elle et c'est bon! C'est la solidarité entre futuniens!

Sea Keleta'ona