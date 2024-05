Marine Nationale : première préparation des jeunes de Wallis et Futuna

La première préparation militaire marine à Wallis a été lancée ce lundi 13 mai. 14 jeunes se sont inscrits pour une semaine d'initiation. Au programme, permis bateau, base de la navigation, base militaire et diplôme certifiant à la clé. LA PPMM a commencé par une cérémonie d'ouverture au quai de Mata'Utu, devant le bâtiment militaire le D'Entrecasteaux.

La cérémonie d’ouverture de la première journée de préparation militaire marine à Wallis et Futuna s'est tenue ce lundi matin 13 mai. Un rassemblement qui s’est déroulé sobrement au pied de bâtiment d’Entrecasteaux accosté au quai de Mata-Utu, en présence du commandant de la marine nationale de Nouméa Guillaume Montanié et son équipe d’encadrants dont 2 formateurs pour cette préparation militaire marine et quelques parents.

Le d'Entrecasteaux au quai de Mata'Utu

Le commandant a commencé par un petit discours de bienvenue pour féliciter les 14 jeunes pour leur engagement, avant de débuter la préparation.

Les 14 jeunes sélectionnés sont composés de 12 garçons et de 2 filles de Wallis et Futuna. Ce lundi matin, ils ont revêtu pour la première fois l’uniforme marin, avant d’effectuer une visite du navire et de suivre des cours pour le permis côtier.

Les jeunes stagiaires apprêtés pour suivre la formation

Une première journée riche en découvertes et en sensations de la vie marine.

