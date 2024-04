Mieux comprendre le suicide à Wallis et Futuna

Depuis 2021, Wallis et Futuna ont fait face à une vague de suicide inédite touchant particulièrement les jeunes. Le suicide d'un jeune futunien en mars 2024 repose la question de ce phénomène. Une psychologue et un chef coutumier tentent de remonter le fil de ce malaise social.

Cela a commencé par un cas à priori isolé. En septembre 2021, un jeune père de famille décède de ses blessures à l'hopital de Wallis. Âgé d'une petite vingtaine d'années, le wallisien s'est donné la mort par arme à feu à son domicile. Quelques jours auparavant, il avait été admis à l'hopital après une tentative de suicide par pendaison.

A la suite de cet acte désespéré, plusieurs autres jeunes vont se donner la mort en 2022, en 2023 et récemment, à Futuna à la fin du mois de mars 2024.

A Wallis et Futuna, ces drames défraient la chronique.

11 151 personnes habitent Wallis et Futuna. Un archipel français régi par des monarchies coutumières en étroite relation avec l'Etat et l'église catholique. Plus de la majorité des habitants sont de confession catholique.

A chaque tentative de suicide, c'est d'abord l'incompréhension. L'abus d'alcool ou de substances illicites comme le cannabis sont d'abord pointés du doigt. Mais au delà de ces dérives souvent associées à l'évolution des moeurs, il y a surtout l'ombre d'un malaise plus profond.

Aujourd'hui on sait que les comportements suicidaires peuvent être multifactoriels. Ca peut être biologique, c'est à dire que la personne est atteinte d'une maladie. Ca peut aussi être des facteurs environnementaux, des facteurs comme la négligence ou bien des antécédents de souffrance psychologique comme la dépression. Tous ces facteurs là, il faut les identifier et c'est tout un travail de maillage Inès MULIKIHAAMEA, psychologue à l'agence de santé de Wallis et Futuna Emission Fia Mahino, 24/04/2024

La spécialiste qui est également originaire de Wallis associe le malaise à une souffrance générale.

Inès Mulikiha'amea évoque l'essor des réseaux sociaux et le sentiment commun d'une souffrance croissante. Comme pour le reste du monde, Wallis et Futuna n'échappent pas à cette réalité.

Même si la parole a tendance a être plus libre par rapport aux générations précédentes, il reste sur le territoire un effort à faire concernant la reconnaissance de la santé mentale.

L'acte suicidaire n'est pas égoïste, c'est un acte de désespoir Inès MULIKIHAAMEA, psychologue Emission Fia Mahino, 24.04.2021

Libérer la parole pour briser le tabou

L'avis de la psychologue est clair : mettre des mots sur la souffrance permettent du moins de l'atténuer:

Libérez la parole. N'ayez pas honte d'aller mal. Parfois, aller mal ça peut faire du bien. Quand ça va trop mal, il faut pouvoir aller vers les autres. Il y a la famille, les amis et parfois on n'a pas besoin d'aller jusqu'aux professionnels, il faut juste une oreille. Donc cherchez l'oreille parce qu'il y en a toujours une qui pourra vous écouter Inès Mulikiha'amea, psychologue à l'agence de santé de Wallis et Futuna Emission Fia Mahino 24.04.2024

Il faut une prise de conscience et surtout de l'écoute. Inès Mulikiha'amea est pour le moment la seule psychologue de l'agence de santé. Originaire de Mata Utu, la jeune femme est en poste depuis la fin de l'année 2023. Son souhait est qu'il y ait plus de psychologues wallisiens ou futuniens sur le territoire. Selon elle, le territoire a besoin de cette approche culturelle pour mieux comprendre les spécifités locales. La coutume, le poid du regard de la société, la religion sont autant de facteurs qui exacerbent le malaise, notamment chez les jeunes.

L'acte suicidaire est difficilement prévisible. Ce qu'on peut identifier c'est la souffrance. Souvent chez les adolescents on va la dire, la formule comme quand on dit "j'en ai marre" ou "je suis fatigué(e) de la vie". Il faut prêter attention à ces facteurs et guetter les changements dans le comportement de nos proches. Inès Mulikiha'amea, psychologue à Wallis et Futuna Emission Fia Mahino du 24.04.2024

Le rôle de la société

Garantes de l'ordre public depuis des siècles, les chefferies coutumières se disent destabilisées par la recrudescence de ces comportements suicidaires chez les jeunes.

En proie à la division coutumière depuis 2005, l'île de Wallis est sensiblement la plus concernée par ces actes de suicide. A la différence de Futuna, cette instabilité coutumière aurait-il un impact sur les jeunes? Pour Inès Mulikihaamea, cela peut faire partie des facteurs environnementaux qui peuvent conduire à des comportements suicidaires mais ce n'est pas tout.

Faipule Soane VAKALEPU est le chef coutumier du district de Mu'a à Wallis. Selon lui, tous les acteurs de la société comme la chefferie ont leur rôle à jouer. C'est d'abord au foyer que tout commence pour le coutumier :

Aujourd'hui il y a une coupure entre les générations, beaucoup de manques au niveau de l'accompagnement par les parents. Ils sont au bingo, il y a internet, mais l'enfant a besoin d'être écouté et accompagné, surtout à l'adolescence. Faipule Soane VAKALEPU, chef coutumier du district de Mu'a, Wallis Emission Fia Mahino 24.04.2024

Pour le moment, le faipule Vakalepu avoue le désarmement de la chefferie face à la question du suicide. Des opérations de lutte contre les plantations de cannabis se poursuivent depuis 2022 mais la réflexion continue.

Du côté de l'agence de santé, il n'y a pas encore de numéro vert à Wallis et Futuna pour les questions de mal être. Il faut souligner l'importance de la mise en place d'un poste de psychologue à temps plein. La relfexion est en marche pour répondre au mieux à la problématique. Parmi les solutions on évoque un accompagnement de toutes les instances, aussi bien les professionnels de santé, la chefferie et les parents.

On est sur un territoire spécifique donc les recherches actuelles, occidentales, ne sont pas facilement applicables. Il faudra ouvrir les portes à tout ce qu'on peut recevoir de l'extérieur et l'adapter à Wallis et Futuna Inès Mulikihaamea, psychologue Emission Fia mahino 24.04.2024

