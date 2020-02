Parcours Etudiant Wallis et Futuna : les clés pour réussir en France métropolitaine

"La propédeutique ne prenait compte que le soutien scolaire auparavant. On a identifié des difficultés que les wallisiens et futuniens rencontrent quand ils arrivent en métropole. Dans ce parcours et notamment dans la section orientation, on va réfléchier en termes de métiers. On essaie au maximum d'identifier les postes qui seront disponibles à moyen terme sur le territoire pour encourager les jeunes qui souhaitent revenir sur le territoire pour y travailler ensuite à se former sur ces domaines là"