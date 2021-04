Pas de rentrée pour le 1er et 2nd degré à Wallis et Futuna le lundi 19 avril prochain

Sofia Folautanoa •

La reprise des cours dans le premier et second degré à Wallis et Futuna n’aura pas lieu ce lundi 19 avril. Cette décisiona été prise par le Comité de suivi du covid-19, hier jeudi 15 avril. La nouvelle a été annoncée ce matin aux directeurs des écoles primaires lors d’une réunion qui s’est tenue à la Direction de l'Enseignement Catholique. Par contre, une campagne de dépistage covid-19 aura lieu la semaine prochaine pour tout le personnel enseignant avant d’envisager une éventuelle reprise des cours. Les explications d’Emeni Simete, Directeur de l’enseignement catholique au micro de Lotana Moefana et Soane Vakalepu.

Le COMIS, le vice-rectorat et la DEC travaillent sur le principe d'une rentrée différée du corps enseignant et le personnel à celle des élèves.