Polémique sur les auto-tests à Wallis et Futuna

Si la rentrée s'est bien déroulée dans l'ensemble, cela ne s'est pas fait sans incidents. Certaines écoles ont été confrontées à des parents refusant les autotests. A leur grande surprise, on leur a annoncé que leurs enfants ne pourront pas être accueillis s'ils ne suivent pas ce protocole.

Wallis et Futuna la 1ère •

La rentrée des classes en jauge complète à Wallis et Futuna s'est faite ce lundi 21 juin suivant un protocole sanitaire à respecter, lavaga des mains, port du masque et auto-test. Tout le monde le sait, l'autotest ne fait pas l'unanimité. Dans la plupart des écoles, la rentrée des enfants s'est bien passée. Par contre, dans certains établissements, les parents refusant l'autotest ont rencontré des problèmes. Les enfants ont été acceptés le premier jour mais ce ne sera peut-être pas le cas les jours à venir. Le reportage de Vetea Lutui-Tefuka et Mirna Kilama.

Pour la direction de l'école catholique, elle souhaite que tous les élèves fassent les autotests. Écoutez les déclarations d'Emeni Simete, directeur de l'Enseignement Catholique, recueillies par Vetea Lutui-Tefuka et Mirna Kilama