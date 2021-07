Quand le numérique se met au service de la santé

Quand la santé et le numérique se conjuguent, ça donne numéri-santé selon la direction de l'enseignement catholique et la commission du pacifique sud. Ces deux institutions collaborent pour apprendre la santé et le numérique aux enfants.

Fatima Maniulua •

Numéri-santé c'est le nom du programme lancé par la Direction de l'école Ccatholqiue (DEC) et la communauté du pacifique sud (CPS). Le projet rallie l'utile à l'agréable en proposant aux enfants des quizz numériques sur la santé. Un objectif 2 en 1 qui vise à éduquer et à la santé et au numérique. Seilala Vili et Mélodie Sione ont participé à un atelier à l'école de Malaefoou. Ce lundi matin 26 juillet, c'est au tour d'une classe de CE2 de l'école primaire de Mata-Utu de suivre le programme. Identifier les groupes alimentaires et s’en tirer une conclusion, c’est le thème choisi pour ce niveau. Dans le cadre de ce projet, les outils utilisés sont des vidéos et des activités sur les ordinateurs. Objectif : apporter une dimension numérique en matière d’éducation à la santé.

