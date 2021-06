Radio Wallis et Futuna : 42 ans après...

Sofia Folautanoa •

En 42 ans, Wallis et Futuna la 1ère est encore à ce jour l'unique radio sur le territoire. Une radio proche des gens et à l'image de Wallis et Futuna. Nous vous avons parlé de son histoire en début de semaine. Focus ce soir sur le présent et sur les enjeux locaux de notre radio. Rencontre avec ceux et celles qui se cachent de l'autre côté de votre poste de radio… Suivez le guide : Seilala VILI, Soane VAKALEPU !