RECENSEMENT 2023, une population toujours à la baisse

C’est un constat connu de tous : les wallisiens et les futuniens sont plus nombreux ailleurs que sur leur propre territoire. Les nouvelles données statistiques qui indiquent une baisse de 3,8% de la population depuis 2018, une tendance qui s’explique par le départ des jeunes vers l’étranger et la baisse de la natalité.

WF la 1ère •

La population totale des îles de Wallis et Futuna est arrêtée à 11 620 habitants.

Ce chiffre comprend d’une part la population municipale, laquelle recense les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire et qui s’élève à 11 151 habitants et d’autre part la population comptée à part, laquelle recense les personnes dont la résidence habituelle est ailleurs, mais qui ont conservé une résidence sur le territoire, soit 469 personnes.

2023, connaît donc une baisse de la population, mais nettement moins forte qu’au cours des dix années précédentes. L’évolution de la population est particulièrement différente dans les deux îles, distantes de 230 kilomètres : – 2,9 % pour Wallis et – 5.063 % pour Futuna entre 2018 et 2023. Les personnes qui quittent le territoire sont plus nombreuses que celles qui s’y installent, notamment parmi les jeunes. Le nombre moyen de personnes par ménage passe en dessous de 4 pour la première fois. Les formes de famille évoluent ; les ménages composés de plusieurs noyaux familiaux sont moins nombreux. Le niveau de formation progresse, mais le taux d’activité diminue et le chômage augmente.

Qui organise le recensement ?

Le recensement relève de la responsabilité de l’État : l’Insee l’organise et le contrôle, les communes préparent et réalisent la collecte. Il est effectué tous les 5 ans dans les communes de moins de 10 000 habitants et tous les ans dans les communes de plus de 10 000 habitants. Chaque commune concernée constitue une liste des adresses à enquêter.

Comment est-il réalisé ?

L’administratif, ça peut faire peur. Mais cela ne prend pas longtemps. Il y a un questionnaire sur le logement, puis un bulletin individuel par personne habitant le logement. Pour une personne seule, cela peut prendre cinq minutes et ça peut aller jusqu’à 15 minutes en fonction du nombre de personnes qui composent le foyer.

Il est essentiel de savoir que le recensement est obligatoire et les données recueillies par l'Insee sont confidentielles : vous ne pouvez pas refuser de répondre ou de répondre n'importe quoi.

La loi prévoit d'ailleurs une amende de 38 euros.

À quoi servent les données récoltées ?

Le recensement de l'Insee, n'est pas qu'une formalité administrative. Pour les communes concernées, il détermine leur niveau de financement. Car plus les communes sont peuplées, plus la participation de l'Etat à leur budget est importante. À l’inverse, si la population diminue, la contribution de l'Etat baisse également.

Cela permet donc une estimation du budget nécessaire afin de développer des moyens de transport, ouvrir une crèche, une école, un hôpital ou construire des logements… Les données démographiques récoltées sont destinées à adapter les actions publiques aux besoins de la population.

Que deviennent mes données ?

Le recensement est obligatoire, il s’agit là d’un acte citoyen. En contrepartie, les données collectées sont confidentielles et ne peuvent pas être utilisées à d’autres fins que des statistiques. L’Insee ne transmet pas les informations à d’autres organismes ou institutions. C’est encadré par la loi.