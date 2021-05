Reprise du marché mensuel de la CCIMA ce samedi 29 mai

Après 3 mois de confinement, la reprise du marché mensuel de la Chambre de commerce et d’industrie, des métiers et d’agriculture était très attendue. Ce marché s'est tenu la veille de la fête des mères au fale puleaga de Hihifo. Cette reprise a remporté un grand succès.

Sofia Folautanoa •

La reprise des marchés mensuels de la CCIMA, a réuni beaucoup de monde ce samedi 29 mai. Une reprise avec un protocole sanitaire à respecter. Plus d'une cinquantaine d'exoposants ont répondu à l'appel. Le veille de la fête des mères, les exposants ont bien garni leurs étals : des mets locaux, des tuberules, des fruits et légumes, des produits artisanaux ou encore des plats à emporter. Les clients étaient non seulement satisfaits, mais ils avaient aussi l'embarras du choix. Les détails dans ce reportage de Vetea Lutui-Tefuka et Jean-François Puakavase :