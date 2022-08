Retrait des troupes françaises du Mali : « Un grand soulagement », telle est la réaction de l’adjudant-chef François Appriou.

Les images des missions à l’étranger, l’adjudant-chef Appriou les a en mémoire. Même celles au Mali, où il a passé 4 mois de décembre 2020 à mars 2021. 37 ans et père de famille de 3 enfants. François ou Kiko pour les intimes garde de bons souvenirs de cette mission.

En 16 ans de carrière militaire, l’adjudant-chef Appriou faisait partie des soldats envoyés au Mali dans le cadre de l’opération anti-terroriste Barkhane. Issu du 35e régiment d'artillerie parachutiste de Tarbes, le jeune gradé avait pour mission de soutien logistique, la maintenance de tous les véhicules et la gestion d’une section de mécaniciens. Et l’annonce de la fin de l’opération au Mali est certes une bonne nouvelle. Mais il est conscient qu’il sera amené à repartir vers d’autres horizons. En attendant de nouvelles directives, la petite famille profite pleinement de leurs vacances sous le soleil. Ils attendaient ce retour au fenua depuis 8 ans. Avec la réouverture des frontières du territoire, c’est une aubaine pour la famille Appriou. un mois de rencontre avec les familles et les proches, de découverte de l’île. Le reportage de Ana Vakalepu.