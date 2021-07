Statut de 1961 : la place de la femme à Futuna

Ce jeudi 29 juillet, Wallis et Futuna fêtera les 60 ans de son statut de territoire. Six décennies durant lesquelles l'image de la femme futunienne a beaucoup changé! Ça n'a pas toujours été le cas, bien au contraire! Focus sur l'évolution de la femme dans la société futunienne.

Wallis et Futuna la 1ère •

Contrairement à Wallis, la femme de Futuna a eu du mal à se faire une place dans la société. Toute décision concernant la vie collective passait obligatoirement par l'homme. La femme, elle, reste cloîtrée dans son rôle de mère de famille ou de simple exécutante. Selon les témoignages, la futunienne devait respecter certaines instructions de la chefferie, en restant toujours dans son rôle d'aide par rapport aux hommes qui reste le chef incontesté de la famille. Aujourd'hui, avec l'arrivée progressive de la modernité et le retour des nouvelles générations après des années d'étude à l'extérieur, son rôle et sa place ont changé. Le reportage de Malia Fatima Pagatele et Jean François Puakavase.