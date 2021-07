Statut de 1961 : Un projet qui n'a pas fait l'unanimité

Cette année le territoire de Wallis et Futuna fête les 60 ans du statut de 1961. Un événement important et c'est l'occasion de revenir sur les témoignages concernant cette époque décisive pour les deux îles.

Sofia Folautanoa •

Les années 50, une époque décisive pour les wallisiens et futuniens car ils doivent choisir à la fin de ces années s'ils sont pour ou contre le passage du protectorat au statut de TOM, territoire d'outre-mer. À Futuna, selon les témoignages recueillis, une partie de la population a refusé le statut. Selon eux, les habitants sont restés attachés à leur coutume et religion. La division s'installe au sein de la population. Les précisions dans ce reportage de Malia Fatima Pagatele et Jean-François Puakavase :