Tradition : La fabrication du "Siapo", "gatu" ou tapa géant, un art séculaire à Wallis et Futuna

Dans 2 mois c'est la période des premières communions dans le diocèse de Wallis et Futuna. Des familles se préparent pour les "fagona" ou offrandes aux futurs communiants. Parmi les préparatifs, la confection du tapa géant. C'est l'une des pièces essentielles dans la coutume.

Sofia Folautanoa •

La Confection d'un "Siapo Géant" se fait rarement de nos jours. Il s'agit là d'un trésor rare utilisé non seulement lors des cérémonies de mariage, des premières communions mais dans d'autres occasions. Dans le village de Kolia au royaume de Alo à Futuna, un groupe de femmes ont confectionné, un Siapo. C'est un travail qui demande beaucoup de temps, de minutie et beaucoup de patience. Pour obtenir au final plus de 100 mètres de tapa géants, des étapes s'enchaînent depuis la coupe des tiges de mûriers jusqu'à l'assemblage des pièces. Les détails dans ce reportage de Ginette.Sokotaua et Tuliano.Talomafaia :