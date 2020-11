Wallis : Bosco Tuifua intégrera l'école de gendarmerie de Chateaulin en Métropole

Bosco Tuifua est originaire du village de Malaefoou dans le district Sud de Wallis. Ce jeune wallisien termine sa formation complémentaire de gendarme adjoint volontaire à la brigade de Wallis. Ensuite, il intégrera l'école de gendarmerie de Chateaulin en Métropole à la fin du mois de novembre.

Fatima Maniulua •

Bosco Tuifua

Bosco Tuifua intègrera l'école de gendarmerie de Chateaulin en Métropole à la fin du mois de novembre. Il a été reçu au concours de sous-officier de gendarmerie passé au mois d'octobre 2019. Ce jeune wallisien âgé de 23 ans est originaire du village de Malaefoou dans le district Sud de Wallis. Dans l'attente de son départ pour la Métropole, il termine sa formation complémentaire de gendarme adjoint volontaire à la brigade de Wallis après plus de 4 mois de formation initiale en Nouvelle-Calédonie. Il a été recruté au début de cette année 2020.Titulaire d'un baccalauréat scientifique, Bosco Tuifua a fait un an en licence d'anglais et en licence de STAPS (sciences et techniques des activités physiques et sportives).Il quittera Wallis le 21 novembre car il fera sa rentrée le 30 novembre pour 8 mois de cours, il sera ensuite affecté dans une unité en fonction de son classement.Bosco Tuifua a été interrogé par Sofia Hoatau.