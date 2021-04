Wallis : comment les étudiants vivent la crise sanitaire

La covid-19 a fait arrêter toutes les activités à Wallis et Futuna comme partout dans le monde. Tous les secteurs sont impactés dont celui de l'éducation. Comment les étudiants vivent cette crise sanitaire?

Wallis et Futuna la 1ère •

Comme partout dans le monde, tous les secteurs d'activité à Wallis et Futuna sont impactés par la crise sanitaire du coronavirus, notamment l'éducation.

Marion Vehika, étudiante en deuxième année de master d'antropologie est venue exceptionnellement à Wallis au mois de décembre 2020. L'objectif, faire des recherches pour son mémoire. Aujourd'hui, elle vit mal cette crise sanitaire. A cause du coronavirus, elle est bloquée au fenua et difficile pour la jeune fille de finir ses travaux de recherches. Le reportage de Paula Semoa et Leone Vaitanoa.