Wallis et Futuna: 5 tonnes de fret pharmaceutique arrivées par avion et bateau

Les médicaments sont arrivés ce vendredi 03 mars par le vol fret. Ceux jugés prioritaires ont été stockés à l'agence de santé. Certains directement sur les étals des pharmacies. Une bonne nouvelle pour la plupart des habitants de l'île.

WF la 1ère •

Une bonne nouvelle pour la population du territoire, les médicaments se sont tellement fait attendre. A peine débarqués des soutes de l'avion ce vendredi, qu'ils ont repris la route pour ll'agence de santé.Dans la tonne et six cent kilos de fret pharmaceutique, des produits urgents comme les fameux masques tant attendus, 20 000 masques sont arrivés dans les cartons.Un grand soulagement pour la pharmacie centrale où beaucoup de produits commençaient à manquer, comme l'insuline.Ce médicament fait partie de ceux qui ont été déballés samedi matin. Les moins prioritaires sont restés dans les cartons, stockés dans les locaux de l'hôpital.D'autres mésicaments sont arrivés par voie maritime. Au total le fret pharmaceutique totalise près de 5 tonnes. Des produits qui représentent près de 6 mois de couverture. En revanche, d'autres médicaments doivent être commandés tous les 15 jours en raison de date de péremption et de conditions de stockage.