Wallis : le parcours étudiant reconduit 2021

Wallis et Futuna la 1ère •

Une des clés de la réussite scolaire se trouve peut-être dans l'anticipation. Un concept que le programme parcours étudiant, initié l'an dernier tente d'inculquer aux futurs étudiant de la métropole. Cette année 2021, le dispositif est reconduit et suivi par Rudy Uatini, responsable de la e-formation, Les inscriptions sont ouvertes et gratuites. Et le programme offre même des frais de trousseau de 100 000 xpf à la fin de la formation ! Les détails dans ce reportage de Paula Semoa et Mélodie Sione.