Wallis : Noël avant l'heure pour les personnes âgées du village de Liku dans le district de Hahake

Les personnes âgées du village de Liku dans le district de Hahake à Wallis sont fêté leur Noël avant l'heure. Le troisième âge a eu droit à des cadeaux lors d'une soirée organisée par le mouvement du tiers ordre du village.

Fatima Maniulua •

Un beau geste de la part du mouvement du tiers ordre du village de Liku dans le district de Hahake envers le troisième âge. Une semaine avant Noël, les membres du tiers ordre de Marie du village ont organisé une soirée festive pour les personnes âgées. Une soirée animée de jeux, danses et sketches. Les années passées, tous les membres du district organisaient ensemble la soirée pour les personnes âgées. Cette année, le Noël des personnes âgées est organisé par le membres du mouvement de chaque village. Au village de Liku, l'ambiance était assurée pour le plus grand bonheur des grands-parents. Le reportage de Marie-Jo Iloai et Lafaela Liufau.