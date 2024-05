Handicap à Wallis et Futuna : le parcours du combattant

En l'absence d'infrastructures spécifiques, la gestion du handicap est jonchée de difficultés à Wallis et Futuna. Au quotidien, les aidants familiaux sont indispensables. Avec parfois peu de moyens, les familles tentent d'accompagner leurs proches dans le besoin. Exemple chez la famille Kaivava'u, où la maman s'occupe de ses deux filles malades.

La vie de la famille Kaivava'u a complètement basculé en 2012. Un accident de voiture fauche les deux plus grandes filles du foyer. Vaiolagi, aujourd'hui 32 ans est dans un état critique pendant 2 ans. Elle va être suivie jusqu'en 2018 par la CAFAT de Nouvelle-Calédonie.

Sa petite soeur de 30 ans, Moana subit un choc émotionnel qui la contraint à un suivi psychologique à vie.

Aujourd'hui en 2024, le sourire est à nouveau revenu sur leurs visages. Dans la maison familliale de Mala'e à Wallis, le quotidien s'est complètement adapté aux deux soeurs miraculées.

C'est difficile parce-qu'elles sont deux et chacune a ses propres problèmes, surtout ma fille qui a été gravement blessée. Durant des années, j'ai eu beaucoup de mal à m'en occuper. Il fallait la nourrir, la nettoyer et être à ses côtés tout le temps. Aujourd'hui, j'y arrive avec l'aide de mon mari. Cette expérience m'a fait comprendre l'importance de l'amour d'une mère pour ses enfants. C'est cette joie de vivre qui a soigné mes filles. Sualese KAIVAVA'U, maman JT du 06.05.2024

Ana Vakalepu et Lafaelia Liufau ont partagé le quotidien de la famille Kaivava'u dans ce reportage :

Manque de moyens et d'infrastructures

Les filles Kaivava'u bénéficient toutes les deux de l'aide au handicap. Une dotation mensuelle de 32 000 à 40 000 francs pacifique. Cette aide à été revalorisée au début de l'année 2023 grâce au pacte social.

Depuis 2018, cette allocation s'établissait de 15 000 à 18 000 francs par mois.

Malgré ce bonus, le quotidien n'en est pas moins compliqué, sans l'implication de tous les membres de la famille.

Sur le territoire, le service de l'inspection du travail et des affaires sociales (SITAS) estime le nombre de bénéficiaires des aides au handicap à plus de 300 personnes à Wallis et Futuna.

Napole Muliloto a présidé l'association d'aide aux handicapés pendant plusieurs années. Il y a 30 ans, le territoire avait commencé par mettre des auxiliaires de vie (AVS) à la disposition des familles.

Un système qui s'est révélé infructueux pour les familles. Finalement, il a été décidé d'allouer des "chantiers à domiciles" pour rémunerer les aidants familiaux.

Napole Muliloto évoque aujourd'hui une cinquantaine d'agents bénéficiaires.

Vers une nouvelle répartition des moyens ?

L'association d'aides aux handicapés et aux personnes défavorisées de Wallis et Futuna a renouvelé son bureau directeur ce vendredi 03 avril 2024.

Telesia Keleta'ona, la nouvelle présidente envisage un travail de terrain pour revoir les priorités.

Il y a du pain sur la planche (..) Nous devons aller directement à la rencontre des personnes concernées. En France par exemple, les handicapés ont des douches et des sanitaires adaptés et c'est ce qui va se faire ici. (...) On a 9 millions de subventions pour le fonctionnement de l'association mais il ne faut pas oublier que c'est surtout pour les gens. On va revoir les priorités. Telesia KELETAONA, présidente de l'association d'aide aux personnes handicapées et défavorisées de Wallis et Futuna JT du 06.05.2024

Telesia Keleta'ona était l'invitée JT du 06.05.2024 avec Mirna Kilama: