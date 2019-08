Social: 2ème jour de grève au lycée d'état de Wallis et Futuna

Une première réunion de négociation a eu lieu mardi 27 août au soir, les grévistes ont été reçus par le Préfet Thierry Queffelec et ont pu exposer leur cahier de revendications.Selon Sosefo Tuihoua, secrétaire du syndicat SFOLC, signataire du préavis de grève, cette première réunion a été positive, car selon ses termes, le Préfet n'a pas fermé la porte à des possibilités de financements, mais pour le secrétaire général du SFOLC il leur faut désormais des avancées concrètes et par écrit pour qu'ils envisagent la levée du mouvement de grève illimitée.Selon Sosefo Tuihoua, ils poursuivent la grève jusqu'au samedi 31 août, date de retour sur le territoire du Vice-Recteur Thierry Denoyelle, en espérant avoir une seconde réunion de négociations avec ce dernier et avec le Préfet chef du territoire pour trouver rapidement une issue à ce conflit pour ne pas pénaliser les élèves.Retour sur les revendications des filières du syndicat Force Ouvrière du lycée d'état avec ce reportage de Leone Vaitanoa et Lagimaina Hoatau: