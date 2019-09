Xavier Montserrat est le nouveau directeur de l'agence de santé de Wallis et Futuna

Xavier Montserrat arrive de Mayotte. Sa nomination est paru au Journal Officiel le 28 août 2019. Il a pris ses fonctions officiellement le 1er septembre mais il sera présent physiquement à Wallis à compter de ce samedi 14 septembre. Il arrive d'ailleurs par le vol régulier.



Il devient pour une durée de deux ans le nouveau directeur de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna dans l'océan Pacifique. Ce détachement est "éventuellement renouvelable une fois", souligne l'arrêté de nomination.



Xavier Montserrat est directeur d'hôpital hors classe. il était jusqu'à présent délégué territorial pour Mayotte de l'ARS Océan Indien, et assurait également depuis un an les fonctions de directeur général adjoint. Il était en poste à Mayotte depuis décembre 2016.



Depuis le 1er mai 2019, l'interim de la direction de l'agence de santé de Wallis et Futuna était assuré par Patrick Lambruschini directeur adjoint suite au départ à la retraite d'Etienne Morel.



Son CV :



C' est ancien élève de l’Ecole Supérieure des Sciences Économiques et Commerciales (ESSEC Santé) Paris/Singapour et de l’Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique (EHESP) de Rennes. Xavier Montserrat est titulaire d’un doctorat en Science de l’information et de la communication médicale à l’Université de Rennes et un diplôme en droit public à l’Université de Lille.



Son parcours :



*2014 à 2016 : Directeur au Conseil Départemental des Côtes d’Armor (élaboration et pilotage des politiques départementales (médico-sociale, environnementale, internationale…), animation de réseaux de veille et recherche en sécurité sanitaire



*2008 à 2013 : Directeur du Centre Hospitalier de Tréguier



*2002 à 2004 : Chargé de mission au Ministère de la santé (Appui aux réformes du système de santé, organisation des urgences hospitalières, suivi et évaluation de la coopération hospitalière, télémédecine et cybersécurité…)



*2004 à 2007 : Conseiller du Ministre de la santé au Cambodge (en charge de la lutte contre le VIH/Sida, la sécurité sanitaire, la politique du médicament et l’amélioration de la qualité des soins …)



* 2000 à 2001 : Fondateur du Cycle d’Etudes Supérieures Africain en Management des Etablissements Sanitaires (CESAMES), filière de formation francophone régionale de 3éme cycle à destination des professionnels d’institutions sanitaires.



*1995 à 2000 : Enseignant à l’Ecole Nationale de la Santé Publique de Rennes (Gestion hospitalière et management du système de santé). Responsable de la Filière nationale de formation des Directeurs d’hôpital.



*1987 à 1994 : Directeur du Centre Hospitalier de Lamballe



*1985 à 1986 : DRH au Centre Hospitalier de Saint-Malo



*1979 à 1983 : Responsable de projets « travaux et équipements » au CHU de Lille