Zumba: de plus en plus d'adhérents

Des enfants aux adultes, Samedi après midi à Kafika, Plus de 80 personnes ont répondu au zumba challenge de Michelle et Sakopo Halemai. Objectif atteint pour ce couple installé à Wallis depuis un an, après 25 ans de carrière dans le fitness.

Promouvoir un mode de vie sain, c'est l'objectif que se sont fixés Michelle et Sakopo Halemai. Cela fait maintenant un an qu'ils sont rentrés au fénua avec leurs 2 filles, et pour cet originaire des îles, il est nécessaire de faire quelque chose pour rendre aux wallisiens et futuniens le physique de leurs ancêtres. Un constat qui encourage la démarche de ce coupel qui a travaillé pendant 25 ans dans le domaine du fitness. Même le concept est encore un peu méconnu sur le territoire, aujourd’hui les cours de zumba et de fitness que Sakopo et Michelle dispensent chaque semaine à Kafika compte plus de 80 adhérents.Michelle Haelemai, également diététicienne, est heureuse de partager son expérience avec les wallisiens, nous l'écoutons elle est interviewée par Seilala Vili :Parmi les 80 personnes présentes, certains ont fait leurs premiers pas de danse dans la zumba, c'est le cas de la jeune Liulagi Siuli, adolescente d'une quinzaine d'années qui est venue avec sa famille,elle livre ses premières impressions au micro de Seilala Vili :Pour tous ceux qui seraient intéressés, la zumba se fait désormais toutes les semaines à la salle omnisports de kafika!