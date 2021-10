Agression présumée d'un Interne du CHU de la Guadeloupe : le militant UGTG placé sous le régime de la garde à vue

Ce mardi 5 octobre 2021, l'audition de Séverin Foule, débutée à 9h00, a été muée. Il est désormais placé sous le régime de la garde à vue.

Le militant de l'UTS-UGTG fait l'objet d'une plainte, déposée par un médecin interne du Centre hospitalier universitaire de la Guadeloupe (CHUG), pour agression physique. Les faits concernés remontent au jeudi 30 septembre 2021 et se sont déroulés dans le parking du CHUG.

Aujourd'hui, l'homme a été retenu au commissariat de Pointe-à-Pitre, où les policiers l'entendront encore, dans l'après-midi. Il y aura un complément d'enquête ; des investigations techniques, physiques et de confrontation peuvent avoir lieu.

Son avocat, Maître Patrice Tacita, veut "laver l'honneur" de son client. Il l'a dit à Jean-Marie Mavounzy :

Maître Patrice Tacita • ©Jean-Marie Mavounzy - Guadeloupe La 1ère

L'épisode de ce jour est synonyme de retour des militants UGTG devant le commissariat de Pointe-à-Pitre.

Le 28 septembre dernier, ils avaient siégé sur place en soutien à Gaby Clavier, convoqué suite à une plainte pour menace de mort.

Aujourd'hui, c'est donc Séverin Foule qui a fait l'objet d'une convocation, dans la cadre d'une enquête ouverte, par le Parquet de Pointe-à-Pitre. L'occasion, pour lui, de donner sa version des faits.

L'Union des travailleurs de la santé (UTS), section syndicale de l'Union générale des travailleurs de Guadeloupe (UGTG), estime qu'il s'agit là d'une nouvelle tentative de criminalisation de l'action syndicale :

Cette nouvelle convocation d'un militant de l'UTS-UGTG, dans le cadre de la mobilisation des agents contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale, confirme que l'Etat et ses sbires des hôpitaux, cliniques et services de santé, ainsi qu'au SDIS entend nous imposer par la force, la terreur et la violence policière sa fameuse obligation vaccinale.

Claudine Maraton, secrétaire générale de l'UTS-UGTG - communiqué du 04/10/2021