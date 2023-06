Airbags défectueux : une réponse judiciaire concertée des Parquets de Basse-Terre et Pointe-à-Pitre

L'affaire des airbags défectueux prend une nouvelle tournure et une toute autre ampleur. Ces équipements auraient provoqués potentiellement onze accidents, depuis 2018, en Guadeloupe, dont trois ont été mortels. Les Parquets de Pointe-à-Pitre et de Basse-Terre ont ouvert une double information judiciaire pour des homicides involontaires et des blessures involontaires, par personne physique et/ou personne morale.

Suite à des accidents dans lesquels les airbags sont mis en cause, les Parquets de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre ont décidé d’ouvrir une double information judiciaire dans trois dossiers d’homicides involontaires présumés et dans deux dossiers de blessures involontaires présumées ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT). Il est question, dans tous ces cas, d’inattention, de négligence et/ou de manquement à une obligation de sécurité, commise par une personne physique et/ou une personne morale.

Selon les premiers éléments des enquêtes en cours, en explosant et en expulsant des bouts de métal, ces équipements défectueux pourraient en effet être à l’origine de la mort de trois personnes et avoir infligé de graves blessures à deux autres victimes. Dans chacun de ces cas, les véhicules pointés du doigt sont des Citroën C3 équipés d’airbags de la marque japonaise Takata.

Ces faits ont eu lieu entre le 24 octobre 2021 et le 16 mai 2023.

Par ailleurs, en plus des cinq affaires précitées, six autres, qui présentent des similitudes, vont faire l’objet d’investigations complémentaires.

Le procureur de la République de Pointe-à-Pitre Patrick Desjardins et son homologue qui officie à Basse-Terre, Xavier Sicot, ont organisé une conférence de presse, en mi-journée de ce mercredi 28 juin 2023, pour faire le point sur ces dossiers.

11 affaires, 11 enquêtes longues et techniques

Patrick Desjardins et Xavier Sicot ont fait part de l’état des dossiers dont la justice s’est saisie et des suites qu’ils entendent leur donner.

Le but des deux magistrats est de passer à une étape supérieure, en termes d’investigation et de regroupement des procédures.

En remontant jusqu’à 2018, ils ont donc répertorié onze affaires dans lesquelles les airbags semblent avoir joué un rôle néfaste, sur le seul territoire de la Guadeloupe.

Dix dossiers concernent le Parquet de Pointe-à-Pitre.

Dans quatre d’entre eux, la mort d’une personne est intervenue (...) Très vraisemblablement, il est possible que d’autres victimes soient concernées (...) Patrick Desjardins, procureur de la République de Pointe-à-Pitre

Patrick Desjardins, procureur de la République de Pointe-à-Pitre • ©Eric Stimpfling - Guadeloupe La 1ère

Un dossier concerne la Parquet de Basse-Terre.

En zone basse-terrienne, l’unique cas mis à jour est celui qui concerne la mère de famille de 44 ans, décédée à Gourbeyre, le 14 mai dernier. C’est d’ailleurs suite à ce drame que l’affaire des airbags défectueux a éclaté.

À LIRE AUSSI : Un airbag défectueux probable cause de la mort de la conductrice de Blanchet Gourbeyre – 17/05/2023.

Le procureur de Basse-Terre annonce que l’enquête correspondante est "assez avancée sur la matérialité des faits". Mais il s’agit d’une "enquête relativement lourde à porter, avec beaucoup d’actes à faire", précise le magistrat.

Une stratégie commune

Les accidents donnant lieu à l’ouverture d’informations judiciaires sont survenus aux dates et lieux suivants : le 24 octobre 2021 aux Abymes (un blessé grave), le 21 mai 2022 aux Abymes (un mort), le 17 juillet 2022 à Saint-François (un blessé grave), le 14 mai 2023 à Goubeyre (un mort) et le 16 mai 2023 (un mort).

Pour Patrick Desjardins et Xavier Sicot, la coordination de leurs services est nécessaire, d’autant que les moyens à déployer sont importants. Ce sont des "investigations extrêmement lourdes qui sont engagées", en Guadeloupe, comme sur la scène internationale ; cela, sur le long terme.

Nous avons effectivement compris, assez facilement et assez rapidement, que ces dossiers pouvaient présenter des liens, une connexité au final, qui permettrait de travailler de concert, pour être les plus efficaces possibles. Xavier Sicot, procureur de la République de Basse-Terre

Xavier Sicot, procureur de la République de Basse-Terre • ©Eric Stimpfling - Guadeloupe La 1ère

Les magistrats, dans leur propos, font preuve de beaucoup de précaution, à ce stade. Il s’agit encore de confirmer que les causes sont les mêmes, dans tous les cas répertoriés.

Quoi qu’il en soit, aucune affaire ne sera négligée, ni celles faisant d’ores et déjà l’objet d’une information judiciaire, ni les autres identifiées,affirment les procureurs.

Élargir la sensibilisation de la population

Outre la recherche de la vérité et la possibilité de confondre les responsables, il s’agit aussi d’éviter, à tout prix, de nouveaux drames.

C’est ainsi que, dans le même temps, le préfet Xavier Lefort entend mobiliser l’ensemble des professionnels de l’automobile de la Guadeloupe, afin que la communication soit la plus large possible, autour du risque que représentent les airbags défectueux. Dans un courrier, le représentant local de l’Etat demande aux garagistes, aux opérateurs des centres de contrôle technique et aux assureurs, notamment, de renforcer les actions de sensibilisation de la population. L’objectif est d’inciter les clients propriétaires d’un véhicule potentiellement concerné de se rapprocher du concessionnaire officiel de la marque, localement, afin que le nécessaire soit fait.

