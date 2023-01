Après sa garde à vue, Cédric Cornet mis en examen

L'affaire Cédric Cornet fait encore la une de notre actualité. Après avoir été placé en garde à vue hier (10 janvier) dans la matinée, en compagnie de son directeur de cabinet et de deux autres personnes de son entourage. En fin de journée, Cédric Cornet et son directeur général des services ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire.

Ludivine Guiolet-Oulac, François-Joseph Ousselin et Yasmina Yacou •

Après une nuit en garde à vue dans les locaux de la brigade financière de la Direction territoriale de la police judiciaire, Cédric Cornet et William Korutos, son directeur général des services, ont été déférés devant un juge d'instruction, peu après 7 heures, ce mercredi matin, au tribunal de Pointe-à-Pitre.

William Korutos est ressorti du tribunal peu avant 18h00 après avoir été mis en examen pour détournement de fonds publics et placé sous contrôle judiciaire.

A sa sortie, il a été accueilli par sa famille.

C'est peu avant 20 heures que le maire du Gosier est finalement ressorti du tribunal, en compagnie de son avocat, maître Cédric Brillon, après quatre heures d'audition devant le juge d'instruction. Il a ensuite retrouvé ses soutiens venus l'attendre.

L'élu est donc mis en examen pour soustraction de fonds publics et privés, détournement, atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et travail dissimulé aggravé.

Il fait l'objet d'une mesure de placement "sous contrôle judiciaire qui prévoit notamment une interdiction de quitter le département et le versement d'une somme de 40 000 euros à titre de cautionnement", indique le procureur de la République de Pointe-à-Pitre, Patrick Desjardins, dans un communiqué.

Pour son avocat, le président de la CARL est témoin de la vindicte politique de l'opposition.

La mise en examen nous permet d'avoir accès au dossier, tant mieux, mais nous la refusons. Malgré le fait que les obligations auxquelles sont soumises M. Cornet, à savoir rester en Guadeloupe, cela ne lui pose aucun problème. Le cautionnement de 40 000 € par contre, va être contesté devant la chambre de l'instruction, ainsi que la mise en examen. J'estime pour ma part que M. Cornet peut très bien être entendu en tant que témoin. Me Cédric Brillon, avocat de Cédric Cornet

Mardi soir (10 janvier 2023), le directeur de cabinet et le chauffeur du maire et président de la CARL (communauté d'agglomération de la Riviera du Levant), également placés en garde à vue, ont été remis en liberté, sans qu'aucune charge ne soit retenue contre eux. Ils pourraient toutefois être convoqués ultérieurement.

Le maire du Gosier et président de la Communauté d'agglomération de la Riviera du Levant est visé par une enquête préliminaire ouverte par la Parquet de Pointe-à-Pitre, pour des faits présumés pour recel d’abus de biens sociaux, détournements de fonds publics et corruption passive et active.

En juillet dernier, déjà sous le coup d'une convocation, il ne s'était pas présenté face aux enquêteurs. Il avait indiqué être hors du département.

Un mandat de recherche avait donc été lancé à son encontre par le procureur de la République de Pointe-à-Pitre.

A son retour, fin juillet, il avait été accueilli, à sa descente d'avion, par des policiers et conduit au Morne Vergain. Une perquisition avait également eu lieu à son domicile ce même jour.