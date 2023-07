DIRECT. Messe d’ordination épiscopale de Mgr Philippe Guiougou, nouvel évêque de Guadeloupe

Le moment tant attendu par les fidèles Catholiques de Guadeloupe est arrivé : la cérémonie d’ordination de Monseigneur Philippe Guiougou, nouvel évêque de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre, nommé en avril dernier par le Vatican. Après Monseigneur Siméon Oualli (de 1970 à 1984) et Monseigneur Ernest Cabo (de 1984 à 2008), le Baie-Mahaultien est le troisième Guadeloupéen à prendre la tête du diocèse de l’archipel.

Dès l’imposition des mains de Monseigneur David Macaire sur Monseigneur Philippe Guiougou, ce dernier sera officiellement le nouvel évêque de la Guadeloupe. Par ce geste, celui qui a été nommé par le Pape François, en avril dernier, recevra l’ordination, c’est-à-dire la transmission d’un pouvoir spirituel.

En cette journée dominicale du 9 juillet 2023, l’évènement religieux incontournable, au sein de l’Église Catholique, est sans conteste la messe d’ordination épiscopale du Baie-Mahaultien Mgr Guiougou. Il rassemble 8000 personnes au vélodrome de Gourdeliane, ainsi que des dizaines de milliers de téléspectateurs et d’internautes, sur les médias qui le retransmettront et sur les réseaux sociaux du diocèse de Guadeloupe.

Messe d’ordination épiscopale de Mgr Philippe Guiougou, nouvel évêque de Guadeloupe • ©Guadeloupe La 1ère

La cérémonie doit débuter à 16h30.

Durant plusieurs jours, des centaines de bénévoles et professionnels ont peaufiné les détails de l’organisation de cette grandiose célébration.

Un moment de fraternité

Pour signifier la collégialité épiscopale, trois évêques co-consécrateurs ont fait le déplacement en Guadeloupe, pour l’ordination de Mgr Guiougou.

La cérémonie sera présidée par Mgr Macaire, archevêque de la province des Antilles et de la Guyane, dont la mission d’administrateur apostolique de la Guadeloupe touche à sa fin, aujourd’hui.

Permettez-moi de me réjouir du frère exceptionnel que Dieu me donne en la personne de Mgr Philippe. Avec Mgr Ransay et nos vicaires généraux, nous espérons former une équipe franche et fraternelle, soudée malgré des différences, pour annoncer le Christ vivant et saint. Mgr David Macaire, archevêque de la province des Antilles et de la Guyane

Le consécrateur principal sera assisté de Mgr Santiago de Wit Guzman, nonce apostolique de la Caraïbe et Mgr Pascal Delannoy, évêque de Saint-Denis. C’est d’ailleurs en Seine-Saint-Denis que le successeur de Mgr Jean-Yves Riocreux a effectué son ministère ; Mgr Guiougou y était vicaire général.

Lors de l’ordination, la liturgie prévoit, depuis les commencements du christianisme, la présence d’au moins trois évêques. Car on devient évêque en étant intégré par le Christ, le seigneur ressuscité, dans le collège des évêques qui succède à celui des apôtres. Mgr Santiago de Wit Guzman, nonce apostolique de la Caraïbe

Une quinzaine d’autres archevêques et évêques de la Caraïbe et de l’Hexagone seront aussi présents, pour l’occasion, de même qu’une centaine de prêtres et de nombreux diacres, religieux et religieuses des îles de Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy. Tous pourront jouer un rôle.

En tant qu’évêque co-consécrateur, mon rôle, pendant la célébration, sera celui de tous les évêques présents : après avoir chanté la litanie des Saints, nous imposerons les mains sur l’ordinand et nous dirons ensemble une partie de la prière d’ordination. Après la remise de l’Evangéliaire et des insignes de l’évêque, que sont l’anneau épiscopal, la mitre et la crosse, le nouvel évêque saluera fraternellement, par une accolade, chacun des évêques présents. Mgr Pascal Delannoy, évêque de Saint-Denis

"Que tous soient un !", la devise épiscopale de Mgr Guiougou

Monseigneur Philippe Guiougou a choisi comme devise épiscopale : "Que tous soient un ! – Ut omnes unum sint !", d’après l’Évangile selon Saint Jean 17,21.

C’est un appel, à l’Unité, non seulement au sein de l’Eglise, mais bien au-delà, au sein de notre peuple, de notre société guadeloupéenne, dans nos familles, dans nos communautés. Diocèse de la Guadeloupe

Avant d’arrêter son choix, partagé entre plusieurs inspirations, dont celle de l’Évangile faisant référence au semeur, il a longuement consulté les prêtres, mais aussi des laïcs. Ses rencontres sur place, depuis sa nomination par le Vatican l’ont donc aidé à mûrir sa réflexion.

La devise choisie est reprise sur le blason épiscopal de l’évêque, un signe distinctif le caractérisant.

Blason épiscopal de l’évêque Mgr Philippe Guiougou. • ©Diocèse de Guadeloupe

Ce signe distinctif figurera dans la cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe, à Basse-Terre, au-dessus du siège de l’évêque. Il sera visible aussi sur tous les documents officiels de Mgr Philippe.

Rendez-vous demain, à Basse-Terre

Pour rappel, selon la tradition de l’Église catholique, une autre célébration marquera l’entrée solennelle et officielle de Monseigneur Philippe Guiougou en sa cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe, dans le chef-lieu, siège du diocèse de Basse-Terre et de Pointe-à-Pitre. Elle se tiendra demain, lundi 10 juillet 2023, à 10h.