Un gendarme condamné à 7 ans de prison pour un meurtre commis en 2018 en Guadeloupe

Les Assises de Lyon sont allées plus loin que le tribunal de Guadeloupe, en condamnant l’ex-gendarme Romain Dobritz à 7 ans de prison pour "homicide volontaire", pour avoir abattu un homme, en mars 2018, à Baie-Mahault. En première instance, en mars 2021, le militaire avait écopé de cinq ans de prison, dont deux ans fermes, pour "violence volontaire ayant entraîné la mort".

Un capitaine de gendarmerie a été condamné en appel, hier (mardi 10 octobre 2023), à Lyon, à sept ans de prison pour "homicide volontaire", après avoir tiré sur un homme, en 2018, non loin de la station-service de Dalciat, à Baie-Mahault, lors d'une intervention.

Le ministère public avait requis 15 ans de prison contre l'accusé, Romain Dobritz, 33 ans, qui avait été condamné à cinq ans de prison, dont trois avec sursis, lors de son premier procès, devant les Assises de Guadeloupe.

L'avocat de la famille de la victime, Maître Paul Sollacaro, a salué une "décision particulièrement lourde", dans une procédure "rare", contre un membre des forces de l'ordre. Le condamné est également banni à vie de la fonction publique.

L’argument de la légitime défense non retenu

Le verdict "nous laisse un sentiment mitigé en ne retenant pas la légitime défense" plaidée par l'accusé, sans pour autant suivre "la logique répressive de l'accusation", ont déclaré ses conseils, Maîtres Florian Lastelle et Archibald Celeyron.

La cour d'Assises d'appel du Rhône a reconnu la qualification d'"homicide volontaire", alors que la cour d'Assises de Guadeloupe avait retenu le chef de "violences volontaires avec arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner".

C'est pour cette raison que le Parquet avait fait appel du premier verdict et demandé un dépaysement de l'affaire à Lyon, se disant "convaincu de l'homicide volontaire", selon les mots de l'avocate générale Elodie Rouchouse.

Un mensonge qui coûte cher au militaire

La victime, Yannick Locatelli, Niçois de 35 ans, faisait l'objet d'investigations, pour des cambriolages en série de commerces, en Guadeloupe, pour des préjudices faibles, explique Maître Sollacaro.

Le dimanche 11 mars 2018 au soir, il est poursuivi en voiture, par Romain Dobritz et un de ses collègues, qui lui font une queue de poisson par l'avant, pour forcer son véhicule à s'arrêter.

Une vidéo tournée depuis un commerce proche montre la victime enclencher la marche arrière et Romain Dobritz, à pied, tirer à 7 reprises, y compris au moment où le véhicule s'éloignait de lui.

L'accusé a néanmoins plaidé la légitime défense et campé sur ses positions, affirmant que le véhicule avait avancé ; ce que les images infirment.

"Il a maintenu cette version jusqu'à la fin, ce qui explique la sévérité du verdict", a pointé Maître Sollacaro. "Ce qu'il a payé, c'est d'avoir menti".